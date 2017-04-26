Серж Саргсян принял вице-президента Индии

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня прибывшего в Армению с официальным визитом вице-президента Индии Мохаммада Хамида Ансари.

Серж Саргсян выразил надежду, что официальный визит вице-президента Индии в Армению придаст новый импульс вековой армяно-индийской дружбе.



Стороны отметили важность взаимных визитов на высшем и активные контакты на разных уровнях.



Мохаммад Хамид Ансари передал президенту Армении приглашение президента Пранаба Мукерджи посетить Индию с официальным визитом и обсудить повестку армяно-индийского взаимодействия, а также возможности и перспективы углубления отношений.