Серж Саргсян принял вице-президента Индии

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня прибывшего в Армению с официальным визитом вице-президента Индии Мохаммада Хамида Ансари.
Серж Саргсян выразил надежду, что официальный визит вице-президента Индии в Армению придаст новый импульс вековой армяно-индийской дружбе.
Стороны отметили важность взаимных визитов на высшем и активные контакты на разных уровнях.
Мохаммад Хамид Ансари передал президенту Армении приглашение президента Пранаба Мукерджи посетить Индию с официальным визитом и обсудить повестку армяно-индийского взаимодействия, а также возможности и перспективы углубления отношений.
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