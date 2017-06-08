Армения частично выполнила предложения GRECO

Ереван/Медиамакс/. Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) сделала заключение, что в 2016 году Армения имела определенный успех в борьбе против коррупции, однако не было осуществлено достаточных шагов по предотвращению коррупции среди депутатов и судей.

«В конце 2016 года Армения успешно осуществила все предложения GRECO, связанные с криминализацией коррупционных правонарушений и прозрачностью государственного финансирования. Однако предложения GRECO касательно предотвращения коррупции среди членов парламента не были реализованы»,- сказано в опубликованном накануне докладе GRECO.



Кроме того, Армения не осуществила 43% предложений GRECO по предотвращению коррупции среди судей.



Полностью были реализованы 14% предложений, а остальные 43% были осуществлены частично.



GRECO является структурой Совета Европы, которая помогает государствам-членам распознавать недостатки антикоррупционной политики, предлагая реальные, институциональные и практические реформы. В организации числятся 47 государств-членов Совета Европы, Беларусь и США.