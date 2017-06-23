Макрон рассказал о своем «требовательном диалоге с Эрдоганом»

Ереван/Медиамакс/. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у него состоялся «требовательный и ясный диалог с президентом Эрдоганом».

Швейцарская газета Le Temps пишет, что руководитель Франции сказал об этом в интервью представителям восьми европейских газет.



«В настоящий момент Турция уязвляет некоторые наши ценности. Тем не менее она разделяет ряд наших интересов. Прежде всего, мы связаны с Турцией сирийским конфликтом. Турция представляет собой ключевой элемент нашей региональной политики, поскольку является соседом Сирии, а также страной, которая принимает большое число беженцев и сотрудничает в борьбе с терроризмом. У меня состоялся требовательный и ясный диалог с президентом Эрдоганом. Нам нужен такой диалог с Турцией. Мне хочется, чтобы в миграционном вопросе этот диалог был европейским и скоординированным. Европа подписала договор запоздало и вынужденно, пусть он и дал результаты. Не стоит повторять эту ошибку. Что касается всего остального, с учетом нынешних позиций Турции, очевидно, что продвигаться вперед в процессе европейской интеграции лучше не стоит», - заявил Эммануэль Макрон.