Налбандян и Мамедьяров снова встретятся в сентябре

Ереван/Медиамакс/. Достигнута договоренность о проведении новой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН.
11 июля в Брюсселе по инициативе и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась очередная встреча Налбандяна и Мамедьярова.
«На встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Эдвард Налбандян отметил необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул важность реализации достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Сопредседатели попросили министров передать президентам свое предложение об организации саммита в текущем году»,- говорится в сообщении МИД.
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