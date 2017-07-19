Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили

Ереван/Медиамакс/. Главпрокуратура Грузии дважды направляла в Украину официальный запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.



Она подчеркнула, что вопрос экстрадиции экс-президента «не может быть политическим процессом, так как материалы дел свидетельствуют против Саакашвили».



Находившийся в Грузии с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко заявил 18 июля, что «не получал от властей Грузии запроса об экстрадиции Саакашвили».



Однако позже в тот же день он сказал, что «перепроверил информацию и уточнил, что запрос из Грузии действительно поступал».



«Украина отказала в этом запросе и запросила дополнительные материалы. Хорошо, что этот вопрос решается без вмешательства президента. Это прерогатива силовых структур и Генпрокуратуры», - сказал Порошенко в интервью Общественному ТВ Грузии.