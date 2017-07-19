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Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Главпрокуратура Грузии дважды направляла в Украину официальный запрос об экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

Как сообщает ТАСС, об этом сегодня  заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Она подчеркнула, что вопрос экстрадиции экс-президента «не может быть политическим процессом, так как материалы дел свидетельствуют против Саакашвили».

Находившийся в Грузии с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко заявил 18 июля, что «не получал от властей Грузии запроса об экстрадиции Саакашвили».

Однако позже в тот же день он сказал, что «перепроверил информацию и уточнил, что запрос из Грузии действительно поступал».

«Украина отказала в этом запросе и запросила дополнительные материалы. Хорошо, что этот вопрос решается без вмешательства президента. Это прерогатива силовых структур и Генпрокуратуры», - сказал Порошенко в интервью Общественному ТВ Грузии.

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