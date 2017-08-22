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ЕС следует поменять политику в отношении Турции, считает Хан


Йоханнес Ханн
Йоханнес Ханн

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Европейский союз должен перестать наблюдать за действиями Турции со стороны и выработать новый подход к ней.

Как сообщает ТАСС, об этом в интервью Suddeutsche Zeitung заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

Он отметил, что вмешательство Турции в предвыборную борьбу в странах ЕС, а также запросы на экстрадицию политических противников неприемлемы.
 
«Полагаю, что настало время для всех стран-членов ЕС обсудить, какие стратегические последствия может иметь такое поведение. Нельзя просто пожимать плечами и принять такой подход в качестве долгосрочной политической стратегии», - сказал Йоханнес Хан.

Медиамакс отмечает, что в апреле 2015 года Йоханнес Хан говорил, что агрессивная реакция официальной Анкары на признание Геноцида армян европейскими странами только усложнит программу вступления Турции в ЕС.

«Возможно, это (реакция Турции) очень приемлемо в некоторых районах страны среди некоторых слоев населения. Однако меня больше беспокоят далекие перспективы. Эти семена антиевропейской и антизападной позиции, которые теперь насаждаются, затрудняют возможности этой страны по вступлению в ЕС», - говорил тогда еврокомиссар в интервью Der Standard.

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