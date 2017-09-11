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Налбандян и Джанелидзе обсудили широкий круг вопросов


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня прибывшего в Армению с рабочим визитом вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

Согласно сообщению МИД Армении, министры с удовлетворением констатировали, что в последние годы отношения двух стран значительно развились.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки – взаимодействие в международных структурах, торгово-экономические связи, транспортные инфраструктуры, сотрудничество в сфере энергетики, культуры, туризма и других сферах.

Была отмечена важность большего расширения армяно-грузинского договорно-правового поля.

Были рассмотрены также шаги, реализуемые в направлении решения проблем армян Грузии.

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