Налбандян и Джанелидзе обсудили широкий круг вопросов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня прибывшего в Армению с рабочим визитом вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.
Согласно сообщению МИД Армении, министры с удовлетворением констатировали, что в последние годы отношения двух стран значительно развились.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки – взаимодействие в международных структурах, торгово-экономические связи, транспортные инфраструктуры, сотрудничество в сфере энергетики, культуры, туризма и других сферах.
Была отмечена важность большего расширения армяно-грузинского договорно-правового поля.
Были рассмотрены также шаги, реализуемые в направлении решения проблем армян Грузии.
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