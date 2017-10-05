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Продавцы чешского оружия Азербайджану не имели разрешения Праги


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Председатель Сената парламента Чехии Милан Штех на встрече с президентом Армении Сержом Саргсяном коснулся нашумевшей темы продажи чешского оружия Азербайджану, подчеркнув, что осуществившие эту сделку не имели разрешения властей Чехии.

Пресс-служба президента сообщает, что на состоявшейся накануне  в Ереване встрече Милан Штех заявил, что ведется следствие для выяснения того, каким образом была осуществлена сделка.

Президент Сената парламента Чехии подчеркнул, что его страна поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и считает, что конфликт должен быть решен исключительно мирным путем.

Медиамакс отмечает, что во время состоявшихся в сентябре совместных турецко-азербайджанских учений, по сообщению азербайджанских СМИ, была использована артиллерийская установка чешского производства «Дана».

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