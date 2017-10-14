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Опубликован текст нового соглашения Армения-ЕС


Эдвард Налбандян и Федерика Могерини
Эдвард Налбандян и Федерика Могерини

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении опубликовало на своем сайте неофициальный армянский перевод Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС.

Документ содержит 1221 страницу.

Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ожидается, что документ будет подписан на саммите Восточного партнерства ЕС, который состоится в ноябре в Брюсселе.

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