Президент Армении выступит 24 января на сесии ПАСЕ

Ереван/Медиамакс/. 24 января президент Армении Серж Саргсян выступит в Страсбурге на сессии Парламенсксой Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ПАСЕ.



24 января на сессии ПАСЕ выступит также премьер-министр Дании Ларс Расмусен.



Политика | 2013-10-02 14:59:12 «Я никогда не был в казино в Европе», - заявил Серж Саргсян, отвечая на вопрос армянского депутата на заседании ПАСЕ