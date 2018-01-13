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Президент Армении выступит 24 января на сесии ПАСЕ


Фото: Photolure (Архивное фото)


Ереван/Медиамакс/. 24 января президент Армении Серж Саргсян выступит в Страсбурге на сессии Парламенсксой Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ПАСЕ.

24 января на сессии ПАСЕ выступит также премьер-министр Дании Ларс Расмусен.

«Я никогда не был в казино в Европе», - заявил Серж Саргсян, отвечая на вопрос армянского депутата на заседании ПАСЕ


В последний раз Серж Саргсян выступал на сессии ПАСЕ в октябре 2013 года.

Президент Армении: «Власти и оппозиция не являются врагами»


Президент Армении выступал на сессии ПАСЕ также в июне 2011 года.

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