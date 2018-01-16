Зураб Абашидзе - о перспективах начала сообщения через Абхазию и Южную Осетию

Ереван /Медиамакс/. Cпецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал перспективы начала транспортного сообщения через территории Абхазии и Южной Осетии.

«В 2011 году было подписано грузино-российское соглашение по таможенному мониторингу и администрированию, при реализации которого было условлено пригласить нейтральную швейцарскую компанию. После довольно длительного подготовительного периода грузинская сторона в декабре прошлого года подписала контракт с швейцарцами. Сейчас черед российской стороны оформить аналогичный контракт. После чего должен начаться этап имплементации этого неординарного проекта», - сказал Абашидзе в интервью «Независимой газете».



«Хочу особо подчеркнуть: это грузино-российское соглашение. В этом контексте все вопросы должны рассматриваться в Тбилиси и Москве при содействии швейцарских коллег», - уточнил он.



Медиамакс отмечает, что решение данного вопроса имеет важное значение для Армении, поскольку поможет преодолеть транспортную блокаду, в которой страна находится из-за действий Азербайджана и Турции.