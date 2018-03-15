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Турки требуют от Путина вернуть памятники эпохи Урарту


Фото: https://studfiles.net/


Ереван/Медиамакс/. Бывший турецкий министр Фарук Озак работает над возвращением в Турцию ценных артефактов весом 30 тонн и 500 рукописей, вывезенных в Россию в Первую мировую войну.

Газета Milliet пишет, что бывший министр благоустройства и поселений Турции и в прошлом президент футбольного клуба «Трабзонспор» Фарук Озак «на протяжении девяти лет ведет борьбу за возвращение этих артефактов в Турцию».

«За период с 2013 по 2015 годы Озак информировал премьер-министра Реджепа Эрдогана о похищенных артефактах, и после переговоров двух лидеров в ходе визита президента России Владимира Путина в Турцию было достигнуто согласие о возвращении артефактов в Трабзон. Процесс прервался из-за кризиса, возникшего в отношениях с Россией в связи с уничтожением российского самолета», - пишет газета.

«Скорее всего, принадлежащие нам памятники находятся в Санкт-Петербургском Институте восточных рукописей. Среди памятников, похищенных русскими сто лет назад, множество артефактов периода Урарту и более 200 рукописей османского периода. Мы хотим, чтобы Путин вернул назад то, что все это время у них хранилось», - заявил Фарук Озак.

Урарту  - древнее армянское государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья. В первой четверти 1 тысячелетия до н. э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств Передней Азии.

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