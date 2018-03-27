ЕС не получил от Эрдогана ответов на многие вопросы

Ереван /Медиамакс/. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что на состоявшейся 26 марта в Болгарии встрече ЕС не получил от президента Турции ответов на многие вопросы.

26 марта в Варне состоялась встреча высокого уровня Евросоюз-Турция.



«Я поднял все волнующие нас вопросы, это длинный список. Если вы спросите меня, пришли ли мы к каким-либо решениям или компромиссам, то мой ответ - нет»,- цитирует Дональда Туска Reuters.



«Наша позиция ясна: только прогресс по этим вопросам позволит улучшить отношения ЕС-Турция, включая вопрос членства»,- добавил Туск. Тем не менее, заметил он, «несмотря на то, что наши отношения переживают сложные времена, в тех сферах, в которых мы сотрудничаем, мы делаем это эффективно».



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал итоги встречи в Варне, отметив следующее:



«Надеемся, что сложные времена с ЕС остались в прошлом».



Он также заявил, что «Турция и Евросоюз являются долгосрочными стратегическими партнерами, и ЕС совершит серьезную ошибку, исключив Турцию из политики расширения».