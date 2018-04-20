Эрикас Петрикас заявил, что всегда будет хорошим другом армянского народа

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян принял сегодня посла Литвы Эрикаса Петрикаса, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении.
«Президент высоко оценил огромную работу, проделанную послом за время пребывания в должности, и значительный вклад в развитие армяно-литовских отношений. Эрикас Петрикас,, в свою очередь, отметил, что всегда будет хорошим другим армянского народа»,- говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.
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