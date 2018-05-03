Армен Саргсян принял послов СНГ

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян принял сегодня послов Беларуси, Казахстана, Туркменистана и временного поверенного в делах Украины.

В пресс-службе президента отметили, что обсуждались вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества.



Стороны также обменялись мыслями вокруг внутриполитической ситуации в Армении.