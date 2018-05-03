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Армен Саргсян принял послов СНГ


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян принял сегодня послов Беларуси, Казахстана, Туркменистана и временного поверенного в делах Украины.

В пресс-службе президента отметили, что обсуждались вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мыслями вокруг внутриполитической ситуации в Армении.

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