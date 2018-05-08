Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин направил сегодня поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в телеграмме Путина.