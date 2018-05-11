«Аль-Каида» в Баку: «свидетельства» Хеспел и Саргсяна

Ереван /Медиамакс/. На обсуждениях в Сенате кандидатуры Джины Хеспел, выдвинутой на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, выяснилось, что 20 лет назад она работала в Азербайджане.
«7 августа 1998 года Джина Хеспел управляла станцией ЦРУ в Баку, когда ее карьера пошла в гору. В этот день «Аль-Каида» организовала одновременную бомбежку посольств США в Кении и Танзании. Два дня спустя Джина Хеспел получила телефонный звонок об том, что двое членов «Аль-Каиды», связанных с этим преступлением, направляются в Азербайджан. В сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана, Джина Хеспел организовала операцию по их аресту, за что была удостоена награды ЦРУ»,- пишет The Washington Post.
Медиамакс отмечает, что в январе 2002 года Серж Саргсян, занимавший тогда пост министра обороны Армении, выступая на министерской встрече НАТО, напомнил, что во время карабахской войны на стороне Азербайджана воевали так называемые «специальные силы», сформированные из афганских и чеченских моджахедов.
Серж Саргсян говорил также, что после перемирия 1994 года, часть моджахедов осталась в Азербайджане. «Ибрахим Ейдурас (Ibrahim Eiduras), позднее арестованный в Европе за участие в бомбежке посольств США в Кении и Танзании, возглавлял азербайджанское отделение «Аль-Каиды» в 1995-1997гг.», - отмечал министр обороны Армении.
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