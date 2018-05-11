«Аль-Каида» в Баку: «свидетельства» Хеспел и Саргсяна

Ереван /Медиамакс/. На обсуждениях в Сенате кандидатуры Джины Хеспел, выдвинутой на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, выяснилось, что 20 лет назад она работала в Азербайджане.

«7 августа 1998 года Джина Хеспел управляла станцией ЦРУ в Баку, когда ее карьера пошла в гору. В этот день «Аль-Каида» организовала одновременную бомбежку посольств США в Кении и Танзании. Два дня спустя Джина Хеспел получила телефонный звонок об том, что двое членов «Аль-Каиды», связанных с этим преступлением, направляются в Азербайджан. В сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана, Джина Хеспел организовала операцию по их аресту, за что была удостоена награды ЦРУ»,- пишет The Washington Post.



