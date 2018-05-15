Пашинян и Роухани провели телефонную беседу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в ходе состоявшейся 13 мая телефонной беседы президент Ирана поздравил Никола Пашиняна по случаю избрания премьер-министром Армении и пожелал успехов на этом ответственном посту.



Стороны обменялись мнениями относительно последних событий вокруг ядерной программы Ирана. В этом контексте они выразили надежду, что сложившаяся ситуация будет урегулирована посредством переговоров.



Была обоюдно подчеркнута необходимость эффективной реализации текущих совместных программ во всех сферах.



Никол Пашинян и Хасан Роухани договорились согласовать программу ближайших встреч.