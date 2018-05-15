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Пашинян и Роухани провели телефонную беседу


Хасан Роухани
Хасан Роухани

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в ходе состоявшейся 13 мая телефонной беседы президент Ирана поздравил Никола Пашиняна по случаю избрания премьер-министром Армении и пожелал успехов на этом ответственном посту.

Стороны обменялись мнениями относительно последних событий вокруг ядерной программы Ирана. В этом контексте они выразили надежду, что сложившаяся ситуация будет урегулирована посредством переговоров.

Была обоюдно подчеркнута необходимость эффективной реализации текущих совместных программ во всех сферах.

Никол Пашинян и Хасан Роухани договорились согласовать программу ближайших встреч.

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