Йосси Мельман: Я стал «врагом номер 1» для Азербайджана

Известный израильский писатель и журналист Йосси Мельман опубликовал в августе в газете Maariv статью о визите делегации израильской компании Aeronautics Defense Systems (ADS) в Азербайджан для заключения контракта на поставку беспилотников-«камикадзе» Orbiter 1K.
Йосси Мельман сообщил, что Азербайджан попросил израильских инженеров продемонстрировать технику в деле, нанеся удар по армянским позициям в Арцахе. В статье говорилось, что двое израильских операторов категорически отказались управлять дронами, хотя руководство делегации ADS согласилось с условиями азербайджанской стороны. Менеджеры израильской компании обвинили операторов в том, что из-за них может сорваться важный контракт, но те все равно не подчинились. Тогда управлять беспилотниками пришлось самим менеджерам. После этого инцидента, говорилось в статье, один из операторов уволился, а второй собирается это сделать.
После публикации статьи министерство обороны Израиля начало расследование и на прошлой неделе стало известно о том, что ADS лишилась экспортной лицензии.
Медиамакс связался с Йосси Мельманом и задал ему несколько вопросов.
- Израильские СМИ сообщили, что компания ADS потеряла лицензию на экспорт и не сможет больше поставлять в Азербайджан дроны-«камикадзе». Считаете ли Вы, что это - следствие Вашей статьи?
- Это следствие жалобы, направленной в министерство обороны Израиля, а я просто был первым, кто сообщил о ней. Не исключаю, что без моей статьи министерство предпочло бы спустить эту историю «на тормозах».
Министерству пришлось начать расследование, по итогам которого они пришли к выводу, что жалоба, на которую я ссылался в своей статье, была обоснованной.
- Считаете ли Вы, что за этим могут последовать другие развития в вопросe поставок оружия Азербайджану из Израиля?
- Нет. У Израиля и Азербайджана стратегические отношения. Азербайджан - важный рынок для экспорта израильского оружия. Поэтому, на мой взгляд, данный случай не повлияет на отношения Израиля с Азербайджаном.
Министерство обороны не приостанавливало общую лицензию ADS на экспорт. Решение касается одного конкретного продукта (Orbiter 1K). ADS может продолжить продажу других товаров в Азербайджан.
- В дни «апрельской войны» 2016 года Азербайджан активно использовал дроны израильского производства против армян. Как этот факт воспринимался израильским обществом и элитами?
- Эта тема не является важной для жителей Израиля. Оборонная промышленность Израиля пользуется поддержкой населения, и это не столь серьезный этический и моральный вопрос для израильского общества. Оборонная промышленность – одна из сильнейших в Израиле, а оборонный истеблишмент - один из самых мощных в элите. Некоторые журналисты, интеллектуалы и члены оппозиции в парламенте поднимают моральные вопросы, но они остаются «на полях» общества. И это касается не только Армении и Азербайджана, но и других уголков мира, куда Израиль продает оружие.
- Испытывали ли Вы давление со стороны Азербайджана после Вашей статьи?
- Я стал «врагом общества» номер 1 в Азербайджане. В азербайджанских СМИ было несколько ужасных, грязных статей обо мне.
Фото: Твиттер-аккаунт Йосси Мельмана
Они называли меня «агентом армянского лобби», «слабым журналистом», «коррумпированным журналистом» и так далее. Я знаю, что у меня мало шансов начать судебное разбирательство против этих СМИ в Азербайджане, но я, вероятно, подам на них в суд за пределами Азербайджана. Просто хочу преподать им урок. И я больше никогда не поеду в Азербайджан. Я был там дважды, в последний раз - семь месяцев назад, вместе с премьер-министром Израиля.
С Йосси Мельманом беседовал Ара Тадевосян
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