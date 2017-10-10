Галина Тимченко: «Трендом станет возрождение аудио»

Галина Тимченко является гендиректором базирующегося в Риге интернет- издания Meduza. В 2004-2014 гг. Тимченко была главным редактором Lenta.ru и после увольнения вместе с несколькими журналистами этого сайта основала «Медузу».



Журналист Медиамакс побеседовала с Галиной Тимченко в Потсдаме, в рамках программы M100 Young European Journalists.



- Кем является сегодня цифровой журналист?



- Я не люблю выражение «цифровой журналист». На мой взгляд, есть журналисты и нежурналисты.



В современном мире есть новые условия и обстоятельства, и журналисты являются теми первопроходцами, которые готовы менять себя, окружающую среду и жизнь. Навыки и принципы те же, различны только инструменты.



Часто слышу от журналистов: «Моя работа - написать историю, это финальная стадия моей работы». Нет, работа журналиста - рассказать историю, участвовать в ее редактировании и распространении, а также ее представлении в новых форматах.



- Диплом журналиста - обязательное условие для того, чтобы стать высококлассным журналистом?



- Ни в коем случае. Чем занимается журналист? Он рассказывает историю. Каждый талантливый человек, который рассказывает историю, может стать журналистом, конечно, попутно обладая несколькими важными навыками. Диплом журналиста вовсе не обеспечивает наличие этих навыков.



Я знаю многих дипломированных журналистов, но есть высококлассные журналисты, которые являются историками или врачами по образованию.



Лучшие представители научной журналистики - не журналисты, а именно ученые. Мы реализуем несколько научных проектов, над которыми работают как раз ученые.



- Каким должен быть журналист, чтобы работать в вашей редакции?



- Не хочу использовать слово «должен», но мне очень нравится, когда у журналиста есть специальные знания и навыки. Например, у нас есть журналист, чье хобби – космос. Это замечательно, поскольку каждый раз, когда бывает необходима профессиональная консультация по этой теме, я могу обратиться к нему. У нас есть другой журналист, который является знатоком оперы.



Или наш Султан Сулейманов, который также пишет код. Он создал бот, который присылает специальное сообщение всякий раз, когда мы забываем сделать публикацию в социальных сетях. «Уже 40 минут вы ничего не опубликовали»,- говорит бот, и если вы решите ответить ему «Заткнись!», то получите такой ответ: «Хорошо, я ухожу, но вернусь через 20 минут» (улыбается-ред.)



- Можете назвать те медиа-тренды, которые станут приоритетными через какое-то время?



- Возможно, это не столь очевидно сегодня, но трендом станет возрождение аудио. У многих слушателей и читателей нет времени на чтение, но есть свободное время, например, в автомобильных пробках или в спортзале. Это обстоятельство приведет к возрождению аудиоформатов.



Другим трендом могут стать проекты, основанные только на социальных сетях, без переадресации на какую-то медийную платформу.



С Галиной Тимченко беседовала Нарине Данегян