Марк Стром: Сразите всех своей добротой

Эксперт по вопросам лидерства Марк Стром недавно посетил Армению по приглашению соучредителей фонда IDeA Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд.
Медиамакс имел возможность поговорить с Марком Стромом и обсудить некоторые из идей, изложенных в его книге “Lead with Wisdom” (2014).
Человеческий разум усиливает искусственный интеллект
Искусственный интеллект, робототехника, машинное обучение, «большие данные» и анализ данных все больше структурируют мир.
Фото: Frank Andree
Чем больше искусственный интеллект (AI) влияет на мир, тем больше мы нуждаемся в таком AI, который усиливается человеческим разумом и требует лидеров, у которых есть воображение и открытый взгляд на жизнь. Речь о лидерах, которые могут помочь людям в мире, который все больше формируется вокруг технологий.
Цените людей, которыми руководите
Это прекрасное, устаревшее выражение, но я люблю эти избитые слова. О том, что нужно «ценить людей», со мной впервые заговорил отец. Он объяснил мне принцип, которого я придерживаюсь до сих пор: все дело в мелочах. Очень легко говорить о том, как мы ценим людей, сложнее совершать незначительные действия, к примеру, благодарить человека, занимающего низкую ступень в иерархии.
Фото: Frank Andree
Я могу занимать очень высокую позицию, другой человек – очень низкую, но я не хочу смотреть на людей сквозь призму иерархии. Я предпочитаю смотреть на них как на личностей с одинаковым достоинством, и, следовательно, отвечать им обычными жестами благодарности и признательности. Уверен, что наши добрые дела – самое мощное средство, способное изменить мир.
Традиции различаются, но достоинство универсально
Есть вещи, которые весьма позитивно воспринимаются в одной культуре и иначе - в другой. Мы должны относиться к этому с пониманием. Я путешествовал по всему миру и работал со многими людьми с разными культурными традициями, и понял, что признание за другим лицом его неотъемлемой ценности и достоинства, вне зависимости его власти и занимаемой позиции, является универсальным.
«Вести за собой» и «лидерство»
Мне бы хотелось больше говорить о термине «вести за собой», нежели о «лидерстве». Понаблюдав за детьми, играющими во дворе школы, вы поймете, что они не только направляют, но и следуют. Они чередуют эти две роли.
Фото: Frank Andree
Мудрый лидер, независимо от занимаемой должности, понимает, когда нужно следовать за кем-то, а когда - вести за собой. Когда я вижу, что разумнее будет следовать за человеком, который разбирается в вопросе лучше меня, я следую за ним.
Не говорите ничего о людях до тех пор, пока не поймете, что готовы сказать им это в лицо
Причина, по которой моя работа строится вокруг мудрости, а не техники, заключается в том, я стремлюсь помочь людям понимать последствия своих поступков.
Вы только начали что-то и не осознаете, что ваше начинание может иметь огромные последствия. Что-то крошечное может превратиться в нечто огромное. Вы не можете вернуть сказанное слово.
В случае с Facebook мы имеем следующую картину: я говорю то, чего, возможно, не стал бы делать, если бы остановился и подумал. Мы наблюдаем, как политики сегодня ведут себя таким же образом на международной арене. Они просто публикуют твит о чем-то, но если бы автор остановился и задал себе вопрос «Каковы последствия того, что я собираюсь сделать?» и обратился за помощью к своим советникам, они бы точно сказали: «Не делайте этого!».
Фото: Frank Andree
Проверить себя можно вопросом: «Сказал бы я то же самое этому человеку в лицо?». Если ответ отрицательный, не говорите этого ни в коем случае!
«Сразите всех своей добротой»
Отец говорил мне: «Большие двери держатся на маленьких петлях». Если ты пытаешься достичь чего-то большого в мире, - говорил он, - всегда найдутся люди с добрым сердцем». Я работал консультантом в нескольких крупных организациях и видел людей, пытающихся совершить поистине смелые изменения. При этом я никогда не видел ничего, чтобы могло бы сравниться по своей силе с проявлением доброты во имя изменений.
Мы часто хотим изменить склад ума людей, но я никогда не видел, чтобы кто-то добился подобных изменений без проявлений добра. На самом деле именно это меняет людей.
В моей жизни были трудные ситуации и трудные беседы, которые сильнее всего изменили меня. В них всегда присутствовал элемент доброты. Человек говорил мне жесткие слова, но делал это с заботой. Люди могли просто сказать мне, что я идиот, но они сдерживали себя, сидели и слушали меня.
Были времена, когда я был молод и делал ужасные глупости. Я провалил свой первый экзамен по философии, потому что на протяжении всего экзамена писал профессору, наскольку глупым я считаю это занятие. Он вызвал меня в свой кабинет и предложил объясниться. Вместо того, чтобы отчитать меня, что он был вправе сделать, профессор сказал: «Марк, зачем ты сюда пришел?» Он попросил меня рассказать свою историю и предложил стать моим ментором. И он был моим ментором последующие три года. Этот акт доброты во многом изменил меня.
С Марком Стромом беседовал Ара Тадевосян
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