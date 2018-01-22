Марк Стром: Сразите всех своей добротой

Эксперт по вопросам лидерства Марк Стром недавно посетил Армению по приглашению соучредителей фонда IDeA Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд.



Медиамакс имел возможность поговорить с Марком Стромом и обсудить некоторые из идей, изложенных в его книге “Lead with Wisdom” (2014).



Человеческий разум усиливает искусственный интеллект



Искусственный интеллект, робототехника, машинное обучение, «большие данные» и анализ данных все больше структурируют мир.



Фото: Frank Andree

Фото: Frank Andree

Фото: Frank Andree