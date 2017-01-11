На линии соприкосновения режим перемирия нарушался 30 раз

Ереван/Медиамакс/. 8 января и в ночь на 9 января Азербайджан около 30 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра и снайперских винтовок в направлении армянских постовых было произведено около 420 выстрелов.