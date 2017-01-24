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В Арцахе погиб солдат


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана 22 января примерно в 23:25, на оборонительном участке на восточном направлении Армии обороны НКР смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Карен Маратович Улубабян 1995 года рождения.

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.

22-го и в ночь на 23 января на линии соприкосновения противник более 55 раз нарушил режим прекращения огня, в основном из стрелкового оружия разного калибра. В направлении армянских постовых было произведено более 430 выстрелов.

Наиболее интенсивный огонь азербайджанские ВС вели на восточном направлении линии соприкосновения, произведя 92 выстрела из снайперских винтовок, а также применив 82-мм миномет (2 снаряда).

Передовые воинские части Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления наступательной активности противника.

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