В Арцахе погиб солдат

Ереван /Медиамакс/. В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана 22 января примерно в 23:25, на оборонительном участке на восточном направлении Армии обороны НКР смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Карен Маратович Улубабян 1995 года рождения.

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.



22-го и в ночь на 23 января на линии соприкосновения противник более 55 раз нарушил режим прекращения огня, в основном из стрелкового оружия разного калибра. В направлении армянских постовых было произведено более 430 выстрелов.



Наиболее интенсивный огонь азербайджанские ВС вели на восточном направлении линии соприкосновения, произведя 92 выстрела из снайперских винтовок, а также применив 82-мм миномет (2 снаряда).



Передовые воинские части Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям для подавления наступательной активности противника.