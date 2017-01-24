Ереван/Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с очередной порцией антиармянских заявлений.

Как сообщает Trend, встречаясь сегодня с военнослужащими, он сказал, что «Армения просто формально существует на карте мира как независимое государство».



«Мы 25 лет являемся независимым государством, и смогли добиться этого, не получая ни от кого никакой помощи, не цепляясь, как некоторые другие страны, за чей-то подол. Сегодня мы должны открыто сказать, что Армения просто формально существует на карте мира как независимое государство. Армения зависимое государство, она не может сама определить свое будущее», - заявил президент Азербайджана.



«Многие годы Армения создавала мифы о своей армии, выдвигала домыслы о том, что якобы у них есть непобедимая армия. Апрельские бои показали, чья армия непобедима. Несмотря на то, что Армения не хочет признавать свое горькое поражение, она вынуждена его признать. Именно после апрельских боев многие высокопоставленные военные во главе с министром обороны Армении были отстранены от своих должностей. Это было результатом апрельских боев», - сказал Ильхам Алиев.



Говоря о карабахском урегулировании, президент Азербайджана сказал, что «Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость».



«Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет», - сказал Алиев.



