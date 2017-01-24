Режим перемирия нарушался более 20 раз

Ереван /Медиамакс/. 23 января и в ночь на 24-е Азербайджан более 20 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских постовых было произведено около 210 выстрелов, в основном из стрелкового оружия разного калибра.
На северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (5 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (1 снаряд).
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