Режим перемирия нарушался более 20 раз

Ереван /Медиамакс/. 23 января и в ночь на 24-е Азербайджан более 20 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено около 210 выстрелов, в основном из стрелкового оружия разного калибра.



На северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (5 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (1 снаряд).