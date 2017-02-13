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На линии соприкосновения зафиксирован рост напряженности


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 12 февраля и в ночь на 13-е февраля на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана зафиксирован рост напряженности.

Азербайджан около 80 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых более 950 выстрелов из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра.

Азербайджанские ВС в восточном направлении применили пушки Д-44 (13 снарядов), а на северном и южном направлении – 60 и 82-мм минометы (41 снаряд) и гранатометы (8 снарядов).

Передовые воинские части Армии обороны НКР прибегли к необходимым действиям для подавления наступательной активности противника.

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