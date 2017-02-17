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Посредники ждут от сторон «большей гибкости»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением после встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Мюнхене 16 февраля.

«Сопредседатели подтвердили, что мирному урегулированию нет альтернативы, и война не может быть решением проблемы. Они призвали стороны проявлять сдержанность и готовить свои общества к миру, а не к войне. Сопредседатели также призвали стороны строго придерживаться соглашений 1994-95гг. о прекращении огня», - говорится в заявлении.

Посредники напомнили также о принятом в мае 2011 года в Довиле заявлении президентов США, России и Франции, в котором говорилось, что применение силы принесет больше страдания и разрушений, а также удостоится осуждения мирового сообщества. Они также представили сторонам свои мнения относительно выполнения договоренностей, достигнутых в 2016 году на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. 

«Сопредседатели подчеркнули, что сторонам нужно проявить больше гибкости и начать всеобъемлющие переговоры для скорейшего достижения долгосрочного решения», - говорится в заявлении.

Посредники коснулись также конституционного референдума, который состоится в Арцахе 20 февраля.

«Принимая во внимание, что де-факто власти Нагорного Карабаха рассматривают их как способ организации жизни населения, посредники в то же время подчеркивают, что ни одна страна, включая Армению и Азербайджан, не признают Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства», - отметили сопредседатели.

Посредники заявили, что результаты референдума не могут предопределить окончательный статус Нагорного Карабаха.

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