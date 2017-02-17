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На линии соприкосновения участились нарушения перемирия


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 16 февраля и в ночь на 17 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост количества нарушений режима прекращения огня.

Азербайджан 85 раз нарушил режим прекращения огня из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых более 800 выстрелов и выпустив 21 снаряд.

Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.

На данный момент обстановка на передовой спокойная.

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