На линии соприкосновения участились нарушения перемирия

Ереван/Медиамакс/. 16 февраля и в ночь на 17 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост количества нарушений режима прекращения огня.
Азербайджан 85 раз нарушил режим прекращения огня из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых более 800 выстрелов и выпустив 21 снаряд.
Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.
На данный момент обстановка на передовой спокойная.
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