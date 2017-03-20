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Обстановка на линии соприкосновения была спокойной


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 19 марта и в ночь на 20 апреля обстановка на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана была спокойной.

Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра более 25 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых около 140 выстрелов.

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