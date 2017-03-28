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Посредники представили Налбандяну встречи в Баку


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

В МИД Армении отметили, что сопредседатели представили встречи в Баку. 

На встрече обсуждались шаги, направленные на продвижение процесса урегулирования карабахского конфликта, а также подчеркнута необходимость реализации решений, принятых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

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