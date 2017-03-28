Лукашенко не верит, что «в Нагорном Карабахе люди живут хорошо»

Ереван/Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не верит, «что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно».

Как сообщает агентство БЕЛТА, президент Беларуси сказал об этом на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном, завершающим миссию в Минске.



«Нагорный Карабах - это не наш вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но у меня позиция: люди достойны жить достойно. Не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться. Поэтому наша позиция однозначная - Армения и Азербайджан без всяких посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему», - заявил Лукашенко.



Он также высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина:



«Слушайте, при чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной - Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично - а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран - ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно».



«К Азербайджану Армения относится по-разному, но это тоже наш близкий народ, государство, с которым мы были в одной стране. Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся», - заявил Лукашенко.