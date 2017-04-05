ОБСЕ не зафиксировал нарушений на линии соприкосновения

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Гадрутского района, близ села Караханбейли.
В МИД Арцаха отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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