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Перемирие нарушалось 30 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 5 апреля и в ночь на 6 апреля Азербайджан около 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 300 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий.

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