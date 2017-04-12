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Перемирие нарушалось более 25 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 11 апреля и в ночь на 12 апреля Азербайджан более 25 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 400 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны воздержались от ответных действий.

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