Перемирие нарушалось более 25 раз

Ереван /Медиамакс/. 11 апреля и в ночь на 12 апреля Азербайджан более 25 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 400 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны воздержались от ответных действий.