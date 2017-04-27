Ереван /Медиамакс/. 25 апреля и в ночь на 26 апреля Азербайджан 55 раз нарушил режим прекращения огня.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 650 выстрелов.
«Передовые воинские части Армии обороны продолжают полностью контролировать передовую линию и уверенно выполнять стоящие перед ними боевые задачи», - отметили в Армии обороны НКР.
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