Ереван /Медиамакс/. 25 апреля и в ночь на 26 апреля Азербайджан 55 раз нарушил режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 650 выстрелов.



«Передовые воинские части Армии обороны продолжают полностью контролировать передовую линию и уверенно выполнять стоящие перед ними боевые задачи», - отметили в Армии обороны НКР.