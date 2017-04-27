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28 апреля состоится встреча Налбандян-Мамедъяров-Лавров



Ереван /Медиамакс/. Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России – Эдварда Налбандяна, Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова - состоится 28 апреля в Москве.

В МИД Армении отметили, что встреча состоится по инициативе министра иностранных дел России.

Цель встречи – обсуждение вопросов вокруг урегулирования карабахского конфликта.

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