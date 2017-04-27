28 апреля состоится встреча Налбандян-Мамедъяров-Лавров

Ереван /Медиамакс/. Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России – Эдварда Налбандяна, Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова - состоится 28 апреля в Москве.
В МИД Армении отметили, что встреча состоится по инициативе министра иностранных дел России.
Цель встречи – обсуждение вопросов вокруг урегулирования карабахского конфликта.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.