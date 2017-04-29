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В Арцахе выстрелом противника убит солдат


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 09:30 на оборонительном участке одной из воинских частей, расположенных на южном направлении Армии обороны Арцаха, смертельное ранение от выстрела с азербайджанской стороны получил военнослужащий Мгер Арзуманян (1998 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выявления деталей инцидента проводится расследование.

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