Налбандян и Мамедъяров встретились в Москве

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая группа глав МИД Армении, России и Азербайджана – Эдварда Налбандяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.
Как сообщили в МИД Армении, на встрече были продолжены обсуждения вокруг продвижения переговорного процесса по Карабаху.
Была подчеркнута необходимость осуществления достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года договоренностей.
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана выразили благодарность Сергею Лаврову за постоянные усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсужденным вопросам.
После трехсторонней встречи состоялась встреча министров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.
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