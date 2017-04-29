Налбандян и Мамедъяров встретились в Москве

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая группа глав МИД Армении, России и Азербайджана – Эдварда Налбандяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.

Как сообщили в МИД Армении, на встрече были продолжены обсуждения вокруг продвижения переговорного процесса по Карабаху.



Была подчеркнута необходимость осуществления достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года договоренностей.



Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана выразили благодарность Сергею Лаврову за постоянные усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсужденным вопросам.



После трехсторонней встречи состоялась встреча министров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.