1022 просмотров

Налбандян и Мамедъяров встретились в Москве


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая группа глав МИД Армении, России и Азербайджана – Эдварда Налбандяна, Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова.

Как сообщили в МИД Армении, на встрече были продолжены обсуждения вокруг продвижения переговорного процесса по Карабаху.

Была подчеркнута необходимость осуществления достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года договоренностей.

Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана выразили благодарность Сергею Лаврову за постоянные усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсужденным вопросам.

После трехсторонней встречи состоялась встреча министров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 28, 2017 17:35
МИД Армении: Баку ставит под удар переговорный процесс

Армия и Полиция | Апрель 28, 2017 16:57
Армения представила ОБСЕ случаи нарушения перемирия

Армия и Полиция | Апрель 28, 2017 16:50
Завершился визит делегации минобороны РФ в Армению
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017