Армия обороны НКР будет сообщать только о значительных нарушениях

Ереван /Медиамакс/. С 25 мая на официальном сайте министерства обороны Арцаха не публикуется информация о нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Сегодня в беседе с Медиамакс пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян сказал, что 24, 25 и в ночь на 26 мая на линии соприкосновения сил Арцаха и Азербайджана сохранялась спокойная обстановка.



Отвечая на вопрос, почему 25 и 26 мая не публиковалась информация об оперативной обстановке на линии соприкосновения, Сенор Асратян сказал, что «при отсутствии значительных изменений ситуации ежедневные обновления больше публиковаться не будут».



«Информация на сайте будет выкладываться только в случае чрезвычайных инцидентов», - сказал Асратян.



Медиамакс отмечает, что до апрельской войны 2016 года Армия обороны НКР публиковала только еженедельные сводки по ситуации на линии соприкосновения. Ежедневные сведения по оперативной обстановке стали публиковаться после апреля 2016 года.