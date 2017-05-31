Глава МИД Кипра сказал, что армяне всегда жили в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что формирование новых очагов напряжения недопустимо и чревато непредстазуемыми последствиями.

Согласно сообщению минобороны Армении, об этом министр сказал 30 мая на встрече с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом.



Виген Саргсян отметил, что для эффективного преодоления современных вызовов необходимо объединение сил. Министр сказал также, что особенно важно развитие эффективного диалога и объединение усилий стран, разделяющих общие интересы.



В ходе встречи обсуждались также Арцахский и Кипрский конфликты. Иоаннис Касулидес выразил уверенность, что нельзя проводить параллели между двумя ситуациями, поскольку в отличие от Северного Кипра, который был оккупирован Турцией, Арцах является исторической территорией армян, которые жили в Арцахе всегда, боролись за свою безопасность и провозгласили свою независимость. Виген Саргсян выразил благодарность Иоаннису Касулидесу за четкую и последовательную позицию в вопросе Арцаха.



Виген Саргсян встретился также с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. В ходе встречи обсуждался в том числе и Арцахский конфликт. Министр обороны Армении выразил благодарность президенту Кипра за конструктивную и последовательную позицию в вопросе Арцаха. --0--