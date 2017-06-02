Арцах предупредил Азербайджан об «опасных последствиях»

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Арцаха Артак Нерсисян сказал, что «азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях».

Он заявил об этом, комментируя обвинения министерства обороны Азербайджана об обстрелах азербайджанской территории и угрозы нанести артиллерийский удар по населенным пунктам Арцаха.



«Министерство обороны Арцаха уже опровергло данное утверждение азербайджанской стороны. Мы, в свою очередь, неоднократно отмечали, что обвиняя армянские стороны в нарушении режима прекращения огня, азербайджанские власти, в действительности, пытаются скрыть свою ответственность за эскалацию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.



Что касается угроз Азербайджана обстреливать населенные пункты в глубине территории Арцаха, то это крайне безответственное заявление.



Складывается впечатление, что азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях, так как любая попытка реализовать подобные угрозы будет иметь вполне предсказуемые и очень опасные последствия, в первую очередь, для самого Азербайджана», - заявил Артак Нерсисян.