1421 просмотров

Арцах предупредил Азербайджан об «опасных последствиях»


Фото: novostnik.ru


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Арцаха Артак Нерсисян сказал, что «азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях».

Он заявил об этом, комментируя обвинения министерства обороны Азербайджана об обстрелах азербайджанской территории и угрозы нанести артиллерийский удар по населенным пунктам Арцаха.

«Министерство обороны Арцаха уже опровергло данное утверждение азербайджанской стороны. Мы, в свою очередь, неоднократно отмечали, что обвиняя армянские стороны в нарушении режима прекращения огня, азербайджанские власти, в действительности, пытаются скрыть свою ответственность за эскалацию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
 
Что касается угроз Азербайджана обстреливать населенные пункты в глубине территории Арцаха, то это крайне безответственное заявление.
 
Складывается впечатление, что азербайджанская сторона не в полной мере отдает себе отчет в своих действиях и заявлениях, так как любая попытка реализовать подобные угрозы будет иметь вполне предсказуемые и очень опасные последствия, в первую очередь, для самого Азербайджана», - заявил Артак Нерсисян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 2, 2017 13:14
Корпус мира связывает Армению и США, отметил посол

Нагорный Карабах | Июнь 2, 2017 09:42
Арцах предупредил Азербайджан об «опасных последствиях»

Общество | Июнь 1, 2017 15:21
Сына Шарля Азнавура крестили в Татевском монастыре
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017