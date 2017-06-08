Президент Арцаха посетил границу

Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян и министр обороны Левон Мнацаканян посетили ряд участков границы на юге и юго-востоке республики.

Бако Саакян на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией, дал соответствующие поручения по решению поставленных задач.