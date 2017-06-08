695 просмотров

Президент Арцаха посетил границу



Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян и министр обороны Левон Мнацаканян посетили ряд участков границы на юге и юго-востоке республики.

Бако Саакян на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией, дал соответствующие поручения по решению поставленных задач.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июнь 8, 2017 17:39
На русском издана дополненнная «Истории Армении» Хоренаци

Специальные репортажи | Июнь 8, 2017 16:55
Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна

Нагорный Карабах | Июнь 8, 2017 10:43
Президент Арцаха посетил границу
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017