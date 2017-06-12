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В Арцахе посредникам представили случаи нарушения перемирия


Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

«Бако Саакян обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику Азербайджана и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе»,- сказано в сообщении пресс-службы президнта Арцаха.

Бако Саакян вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

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