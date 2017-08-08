Переговорный процесс по Карабаху активизируется осенью - эксперт

Ереван /Медиамакс/. Директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян выразил сегодня мнение, что осенью переговорный процесс по Нагорному Карабаху активизируется.

«Исходя из проводимой в последнее время США политики, Вашингтон, следуя примеру России, попытается стать более инициативным, что, однако, не будет иметь принципиального значения для урегулирования карабахского конфликта»,- отметил Рубен Сафрастян в беседе с журналистами.



Эксперт заметил, что ослабление влияния и авторитета Турции в регионе приведет к усилению роли Ирана.



«В этой связи присутствие президента Армении на церемонии инаугурации Хасана Роухани было крайне важно. Это свидетельствует о том, что отношения Армении и Ирана выходят за рамки двусторонних, и в регионе создается стабилизирующая атмосфера»,- заявил Рубен Сафрастян.



По его словам, в этом контексте Азербайджан в свою очередь пытается серьезно пересмотреть свою региональную политику.



«Ильхам Алиев не принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана, продемонстрировав США приверженность к ее политике. Азербайджан, не называя каких-либо причин, отказывается принять участие в проводимых в рамках НАТО учениях в Грузии. Таким образом, Азербайджан пытается создать благоприятные дипломатические условия для активизации своей внешней политики осенью»,- отметил Рубен Сафрастян.