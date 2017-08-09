Мониторинг ОБСЕ прошел в соответствии с графиком

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, на участке дороги Акна-Гиндарх.
В МИД НКР отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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