Мониторинг ОБСЕ прошел в соответствии с графиком

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, на участке дороги Акна-Гиндарх.

В МИД НКР отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.