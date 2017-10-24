279 просмотров

Серж Саргсян: Невозможно одной рукой стрелять, другой – вести переговоры


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «невозможно одной рукой стрелять, а другой – вести переговоры с целью поиска решения».

Об этом президент заявил на заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО.

«Или мы ведем переговоры, или стреляем. Мы готовы к обоим действиям»,- отметил Серж Саргсян.

По словам президента, переговоры должны проходить в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря прекращению огня, и провокации делают невозможным проведение серьезных переговоров.

Серж Саргсян подчеркнул два обстоятельства, связанных с карабахским конфликтом.

«Во-первых, у нас нет цели ставить или решать военные задачи в Арцахе. Вопрос защиты гражданского населения Арцаха от неразборчивого огня противника мы в основном решили и решили давно. Мирное урегулирование конфликта, помимо прочих условий, должно полностью исключить какую-либо военную угрозу против мирного населения Арцаха.

Во-вторых, карабахский конфликт действительно не имеет военного решения»,- заявил президент. 

По словам Сержа Саргсяна, после переговоров в Женеве Баку с особой яростью пытается подчеркнуть, что армянская сторона нарушила какие-то договоренности.

«Я с нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы спросить своего коллегу, что его разозлило. При этом об этом заявляют люди, которые не должны быть в курсе нашей беседы, поскольку мы беседовали вдвоем. Если мы договорились не сообщать кому-либо детали беседы, каким образом его помощники или заместители ознакомились с этой информацией? Уверяю вас, я нигде не оглашал даже полслова из нашего разговора. Если в Женеве мы провели переговоры и сделали заявление о снижении напряжения, это не значит, что стремление к независимости Арцаха также должно ослабеть. Честно говоря, для меня это очень странно»,- отметил президент Армении.

Серж Саргсян подчеркнул, что армянская сторона не осуществляла и не осуществит месть или коллективное наказание.

«Однако за каждую военную потерю будет ответное действие, направленное против военнослужащих противника.

У карабахского конфликта нет этнической или религиозной сущности. У нас нет каких-либо проблем с азербайджанским народом или тем более с исламом. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, однако это желание необходимо направить в нужное русло»,- заявил президент Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Октябрь 24, 2017 18:27
Премьер-министры России и Армении обсудили развитие связей

Нагорный Карабах | Октябрь 24, 2017 17:16
Серж Саргсян: Невозможно одной рукой стрелять, другой – вести переговоры

Армия и Полиция | Октябрь 24, 2017 16:32
Армения разработает 7-летнюю программу модернизации армии
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017