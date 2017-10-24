Серж Саргсян: Невозможно одной рукой стрелять, другой – вести переговоры

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «невозможно одной рукой стрелять, а другой – вести переговоры с целью поиска решения».

Об этом президент заявил на заседании, ознаменовавшем старт новой образовательной программы Национального исследовательского университета обороны МО.



«Или мы ведем переговоры, или стреляем. Мы готовы к обоим действиям»,- отметил Серж Саргсян.



По словам президента, переговоры должны проходить в условиях взаимного доверия, формируемого благодаря прекращению огня, и провокации делают невозможным проведение серьезных переговоров.



Серж Саргсян подчеркнул два обстоятельства, связанных с карабахским конфликтом.



«Во-первых, у нас нет цели ставить или решать военные задачи в Арцахе. Вопрос защиты гражданского населения Арцаха от неразборчивого огня противника мы в основном решили и решили давно. Мирное урегулирование конфликта, помимо прочих условий, должно полностью исключить какую-либо военную угрозу против мирного населения Арцаха.



Во-вторых, карабахский конфликт действительно не имеет военного решения»,- заявил президент.



По словам Сержа Саргсяна, после переговоров в Женеве Баку с особой яростью пытается подчеркнуть, что армянская сторона нарушила какие-то договоренности.



«Я с нетерпением жду нашей следующей встречи, чтобы спросить своего коллегу, что его разозлило. При этом об этом заявляют люди, которые не должны быть в курсе нашей беседы, поскольку мы беседовали вдвоем. Если мы договорились не сообщать кому-либо детали беседы, каким образом его помощники или заместители ознакомились с этой информацией? Уверяю вас, я нигде не оглашал даже полслова из нашего разговора. Если в Женеве мы провели переговоры и сделали заявление о снижении напряжения, это не значит, что стремление к независимости Арцаха также должно ослабеть. Честно говоря, для меня это очень странно»,- отметил президент Армении.



Серж Саргсян подчеркнул, что армянская сторона не осуществляла и не осуществит месть или коллективное наказание.



«Однако за каждую военную потерю будет ответное действие, направленное против военнослужащих противника.



У карабахского конфликта нет этнической или религиозной сущности. У нас нет каких-либо проблем с азербайджанским народом или тем более с исламом. Мы уверены, что азербайджанский народ желает мира, однако это желание необходимо направить в нужное русло»,- заявил президент Армении.