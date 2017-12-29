Баку позитивно относится к расширению миссии ОБСЕ в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан позитивно оценивает предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о расширении миссии наблюдателей в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Баку руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Вместе с тем, сказал он, «этот процесс должен идти параллельно с субстантивными, интенсивными переговорами по урегулированию карабахского конфликта».



Хикмет Гаджиев отметил, что вопрос расширения миссии наблюдателей, которая осуществляет периодические мониторинги соблюдения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, обсуждается в течение года.



25 декабря замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сказал в интервью Интерфакс, что сторонам конфликта были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам во время запланированной на вторую половину января 2018 года встречи с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



В настоящее время миссия наблюдателей ОБСЕ включает 6 человек.



Медиамакс отмечает, что договоренности о расширении миссии были достигнуты президентами Армении и Азербайджана на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, состоявшихся в 2016 году после «апрельской войны», однако за эти полтора года официальный Баку избегал каких-либо заявлений на этот счет.