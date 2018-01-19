Министры и посредники обсудили «основные чувствительные вопросы»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана дали принципиальное согласие на пересмотренную концепцию расширения офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее привести документ в окончательный вид.

В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, принятом по итогам встречи 18 января в Кракове, говорится:



«Министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах, посвященных урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Министры иностранных дел выразили принципиальное согласие на пересмотренную посредниками концепцию расширения офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно раньше привести документ в окончательный вид.



Стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на переговорном столе. Сопредседатели также призвали предпринять шаги, направленные на укрепление доверия. Министры и сопредседатели отметили об относительном затишье на линии соприкосновения, и посредники призвали стороны укреплять эту положительную тенденцию.



Сопредседатели сообщили министрам, что желают обсудить возможность проведения оценочной миссии на пострадавших от конфликта территориях. Подобная миссия была осуществлена в 2010 году.



Сопредседатели намерены посетить регион в начале февраля»,- говорится в сообщении.