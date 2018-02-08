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В Арцахе от выстрела противника погиб военнослужащий


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 7 февраля в районе 13:50 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, расположенных на южном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян (1998 года рождения).

В Армии обороны НКР отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

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