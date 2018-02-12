Посредники призвали к шагам для снижения напряженности

Ереван/Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий».

Об этом говорится в заявлении посредников по итогам визитов в Армению и Азербайджан.



В документе говорится, что после встреч с президентами Армении и Азербайджана, 9-11 февраля посредники посетили также Нагорный Карабах, чтобы «встретиться с «де факто» властями и посетить некоторые территории в Зангелане, Кубатлу, Лачине и Кельбаджаре».



«Сопредседатели подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, достигнутых сторонами в ходе саммита в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.



Посредники выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавнего случая трагического случая на линии соприкосновения. Они призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.



Сопредседатели также призвали воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.



Сопредседатели подтвердили свое обязательство содействовать сторонам в мирном урегулировании конфликта на основе базовых принципов Хельсинского акта, в том числе - принципов неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов. Стороны приветствовали готовность сторон продолжить интенсивные переговоры, учитывая нынешний избирательный период»,- говорится в заявлении.